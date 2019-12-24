Александр Логинов финишировал 13-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

На завершившейся во французском Анси гонке преследования, российские биатлонисты финишировали далеко от призовых мест. Лучший из россиян, Александр Логинов закончил гонку 13-м. Кубок мира.