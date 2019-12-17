Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира по лыжам, Непряева стала пятой

Шведская лыжница Линн Сван выиграла финальную спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе. Судьба второго места решилась только после просмотра фотофиниша.