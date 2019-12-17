НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНеизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» СемедуВ РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-пробСпортивный юрист Пацев: «Правила CAS не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам»Стало известно, почему Колобкова наградили после санкций ВАДАВ 1950-х «Реал» увел у «Барселоны» Альфредо Ди Стефано. Возможно, вмешался генерал ФранкоНеизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» СемедуПеред матчем 10-го тура испанской примеры Барселона Реал дом защитника каталонцев Нельсона Семеду был ограблен. Согласно источнику, у португальца украли часы, ювелирные изделия и другие ценности.рекламаВан Дейк пропустит матч «Ливерпуля» и «Монтеррея»Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пропустит матч полуфинала клубного чемпионата мира против мексиканского "Монтеррея", сообщает официальный сайт английского клуба.«Реал» объявил заявку на игру против «Барселоны»Мадридский «Реал» назвал имена 19 футболистов, которые смогут принять участие в перенесенном матче 10-го тура испанской примеры против «Барселоны».ФК «Сочи» расторг контракт с КудряшовымРешение о расторжении контракта с 32-летним защитником принято по согласованию сторон, сообщила пресс-служба клуба. Федор Кудряшов присоединился к сочинцам летом и выступал за клуб под 13 номером.СМИ: Три клуба НХЛ интересуются КовальчукомК российскому форварду Илье Ковальчуку, расторгнувшему контракт с «Лос-Анджелес Кингз», проявляют интерес три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).🔥ААААААА! Свечников сломал НХЛ – снова забил из-за ворот😳Свечников – вся история НХЛ: 2:0 по лакросс-голам. Большие лакросс-голы в мире случаются не так уж и часто: оригинальный «мичиганский» гол Майка Легга и гол Гранлунда в полуфинале ЧМ разделили 15 лет.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона0 : 0РеалИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииФрайбург0 : 1БаварияПерерывЧемпионат ГерманииАйнтрахт2 : 1КельнПерерывЧемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)0 : 0ПадерборнПерерывЕще 2Чемпионат ИталииБрешиа0 : 1СассуолоИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииСампдория1 : 2ЮвентусЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес2 : 0КордобаЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаЭль Альамо0 : 1МальоркаЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаГол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир