🔥ААААААА! Свечников сломал НХЛ – снова забил из-за ворот😳

Свечников – вся история НХЛ: 2:0 по лакросс-голам. Большие лакросс-голы в мире случаются не так уж и часто: оригинальный «мичиганский» гол Майка Легга и гол Гранлунда в полуфинале ЧМ разделили 15 лет.