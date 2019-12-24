Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру

Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.