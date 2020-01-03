НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» НюбелемДубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМWADA назвало сумму, которую Россия заплатит в 2020 годуШвед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМЗадоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» НюбелемПресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.рекламаСборная России по хоккею вышла в финал МЧМХоккейный матч между молодежными сборными России и Швеции в рамках полуфинала чемпионата мира завершился в чешской Остраве. По итогам трех периодов командам не удалось выявить первого финалиста МЧМ.Елена Вяльбе: «Клэбо сейчас лидер, тем более в „классике“. Давайте быть объективными, он лучший спринтер»Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Сергея Устюгова и Александра Большунова в спринте на шестом этапе «Тур де Ски».Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Порт Вейл», «МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», «Лестер» победил «Уиган»В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон» (0:0), «Манчестер Сити» разобрался с «Порт Вейлом» (4:1). «Челси» сыграет с «Ноттингемом», «Ливерпуль» – с «Эвертоном».Головин в заявке «Монако» на первый матч под руководством МореноСегодня пройдут матчи 1/32 финала Кубка Франции. В 17:00 по московскому времени начнется матч между "Монако" и "Реймсом".Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Хоккеист Илья Ковальчук нашел себе новый клуб. Российский нападающий подписал контракт с "Монреалем". 17 декабря Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол0 : 0БарселонаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаБур-Перонна0 : 0ЛионИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаШведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной РоссииGloballookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидноРазбор полуфинала МЧМ от обозревателя «СЭ» Игоря Еронко Россия — в финале!реклама