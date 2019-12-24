НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТри клуба АПЛ претендуют на КоутиньоМОК отреагировал на несогласие РУСАДА с решением ВАДАКто побеждал до эпохи Тутберидзе, как хорошо вы знаете историю ЧР по фигурному катанию. Тест Sport24Татьяна Навка: «Я поражена работоспособностью и талантом Загитовой»Супруга Шумахера обратилась к болельщикамТри клуба АПЛ претендуют на КоутиньоТри клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.рекламаПутин забросил больше половины шайб своей команды в победном матче Ночной лиги – 8:5Президент РФ Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.Соперник Емельяненко показал подготовку к бою с нимАмериканский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джонсон показал подготовку к бою с российским спортсменом Федором Емельяненко.Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в историиХоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Корреспондент «Матч ТВ» объяснил, почему Дмитрий Малышко отказался от поездки на «Ижевскую винтовку»Российский биатлонист Дмитрий Малышко был готов отправиться на «Ижевскую винтовку», чтобы затем вернуться в сборную, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаОвечкин побывал на рождественском ужине в резиденции Трампа и вручил ему свой свитерКапитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил со своей женой Анастасией Шубской рождественский ужин американского президента Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир МЧМ: России не надо стесняться статуса фаворитаРейтинг участников молодежного чемпионата мира Молодежный чемпионат мира по хоккею: что нужно знать 1. Россия «Не надо стесняться» — заезженный несколько лет назад рефрен из танцевального хита как нельзя лучше подходит для оценки шансов сборной России на турнире в Чехии.реклама