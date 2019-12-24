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РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Корреспондент «Матч ТВ» объяснил, почему Дмитрий Малышко отказался от поездки на «Ижевскую винтовку»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко был готов отправиться на «Ижевскую винтовку», чтобы затем вернуться в сборную, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.
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Овечкин побывал на рождественском ужине в резиденции Трампа и вручил ему свой свитер

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил со своей женой Анастасией Шубской рождественский ужин американского президента Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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МЧМ: России не надо стесняться статуса фаворита

Рейтинг участников молодежного чемпионата мира Молодежный чемпионат мира по хоккею: что нужно знать 1. Россия «Не надо стесняться» — заезженный несколько лет назад рефрен из танцевального хита как нельзя лучше подходит для оценки шансов сборной России на турнире в Чехии.
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