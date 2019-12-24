НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТри клуба АПЛ претендуют на КоутиньоВ МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADAОвечкин сделал Трампу рождественский подарокФедор Емельяненко о бое с Квинтоном Джексоном: «Самое опасное, что может прилететь там, где не ждешь»Супруга Шумахера выступила с обращением к болельщикам перед годовщиной аварии мужаТри клуба АПЛ претендуют на КоутиньоТри клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.рекламаПутин сыграл в хоккей на Красной площади в матче Ночной хоккейной лигиПрезидент России традиционно вышел на лед под 11 номером. На Красной площади проходит предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги.Определены полные составы команд на Матч звезд КХЛКХЛ объявила полный состав участников ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ-2020, который состоится 18 и 19 января 2020 года в Москве. Напомним, что выбор игроков традиционно проходил в три этапа.В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккеюХоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.В Красноярск прилетели первые участники чемпионата России по фигурному катаниюВ Красноярск начали прибывать участники чемпионата России по фигурному катанию. Это как сами выступающие, так и тренеры, и спортивные комментаторы, и члены делегаций.Радимов впервые прокомментировал развод с Булановой и рассказал про новые отношенияБывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал расставание с бывшей женой, певицей Татьяной Булановой.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаТатьяна Навка: «Я поражена работоспособностью и талантом Загитовой»Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о выступлениях Алины Загитовой в своем шоу.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир