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У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории

У Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Италии

«Лацио» нанес поражение «Ювентусу» в матче за Суперкубок Италии. В начале первого тайма Луис Альберто из штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Сергея Милинковича-Савича.
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