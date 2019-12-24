НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером»Судьи матча «Куньлунь» — «Торпедо» попросили обойтись без рукопожатий игроковЖесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катаниеГуберниев – Семину: «Тренером года в России не может быть наставник команды, чей результат в Лиге чемпионов – пшик!»«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче ПримерыВ матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес».реклама«Ливерпуль» — клубный чемпион мира. Юрген Клопп продолжает выигрывать трофеиЕсли в полуфинале клубного чемпионата мира главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал отдохнуть некоторым футболитам основы, то на главный матч турнира вышли все сильнейшие.Возвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий ДроздSportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. «Добрый вечер всем!СК РФ рассказал об изменении Родченковым базы данных московской лабораторииСледственный комитет РФ располагает данными о передаче бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым WADA альтернативного экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Экхофф выиграла гонку преследования в Анси, Куклина — четырнадцатаяНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира во французском Анси. Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 41 секунду и допустила два промаха.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон0 : 0АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 1БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 2ВулверхэмптонЗавершёнЕще 4Чемпионат ИспанииВальядолид0 : 0ВаленсияИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииМальорка0 : 2СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииШальке-042 : 2ФрайбургЗавершёнЧемпионат ГерманииРБ Лейпциг3 : 1АугсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииТорино1 : 1СПАЛИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаРоссиянин Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFCРоссийский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение на турнире UFC Fight Night 165, который прошел в южнокорейском Пусане, пишет RT.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир