5 самых эпичных матчей Россия — Канада на МЧМ. Чудеса были не только в Баффало

Сегодня в 21:00 мск сборная России проведет свой второй матч на молодежном чемпионате мира. Соперником подопечных Валерия Брагина станет Канада.