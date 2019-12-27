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Уже в дебюте отличился Александр Хованов.«Монако» уволил Жардима и назначил главным тренером испанца МореноПортугалец Леонарду Жардим покинул пост главного тренера «Монако». Вакантный пост занял испанец Роберт Морено, который подписал с монегасками трёхлетний контракт.Щербакова подтвердила свой титул Чемпиона России по фигурному катаниюНа Чемпионате России по фигурному катанию первое место в женском одиночном катании заняла чемпионка России Анна Щербакова. Об этом 28 декабря сообщает RT.Елена Вяльбе: «Непряевой немножко не хватило на финише. Ей надо сконцентрироваться на определенных моментах»Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Натальи Непряевой в масс-старте на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски».Решающий гол из-за самоуверенности защитника — в обзоре матча «Бёрнли» — «МЮ»«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Автором первого гола на 44-й минуте стал нападающий гостей Антони Марсьяль.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаМЧМ-2019. Игроки российской сборной пожаловались судьям на капитана сборной Канады, который отказался снять шлем во время гимна РФКапитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон не стал снимать шлем после матча молодежного чемпионата мира со сборной России.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Официально: Иван Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев перешел в казанский «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба команды из Татарстана.рекламаБутырская: поломка конька у Медведевой - это загадочная историяЧемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что поломка конька фигуристки Евгении Медведевой является странной и загадочной историей.