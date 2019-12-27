Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ

Сборная России крупно переиграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков не старше 20 лет. Встреча завершилась со счётом 6:0. Уже в дебюте отличился Александр Хованов.