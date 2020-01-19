«Ювентус» — «Парма»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 19 января

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Парма». Ставка: Роналду забьёт за 1.44. «Сомнений в победе «Ювентуса» быть не может.