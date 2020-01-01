Юрий Жирков: «Иванович пока никуда не уходит из „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о взаимоотношениях с капитаном команды Браниславом Ивановичем. — С вашим большим другом Ивановичем подкалываете друг друга насчет возраста? — Ну он-то младше!