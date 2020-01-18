Слуцкий подобрал двойников футболистов «Рубина» и перешутил в комментариях Дзюбу и Кокорина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем Instagram подборку, в которой представил людей, похожих на игроков казанского клуба.