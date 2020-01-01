Федор Емельяненко может подраться за титул Bellator в тяжелом весе

Нокаутировав Рампейджа Джексона на турнире Bellator 237 в Японии, Федор Емельяненко может получить титульный шанс и встретиться с действующим чемпионом дивизиона, Райаном Бейдером, которому чуть меньше года назад проиграл в финале гран-при тяжеловесов Bellator.