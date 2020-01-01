🥈 Непряева завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии

Сегодня в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем.