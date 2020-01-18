Украинец, которого выгнали из клуба за посещение России: «Когда Андрей Шевченко посещал хоккей в Питере, не было такого хайпа»

Экс-форвард «Агробизнеса» Игорь Сикорский заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал, что клуб из-за этого прекратит с ним сотрудничество.