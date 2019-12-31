Глава WADA: борьба с допингом в РФ – наш главный успех с 2014 года

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подвел итоги работы организации за время своего президентства и заявил, что ситуация с допингом в российском спорте вывела WADA на качественно новый уровень.