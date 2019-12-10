Тульский «Арсенал» снят с чемпионата за договорной матч, тренер дисквалифицирован на 2 года. Такого еще не было

В баскетболе случилось то, до чего пока не дошли ни в одном другом виде спорта. Что произошло? 7 декабря в Туле состоялся очень странный баскетбольный матч.