«Уму непостижимо!» - американский журналист при помощи анимированной диаграммы показал, насколько доминирует Ови над остальными

Взяв в союзники поразительную способность обходиться без травм и беспрецедентную стабильность, Алекс Овечкин приблизился на расстояние в 202 точных выстрела до рекорда Уэйна Гретцки по голам за все время существования лиги (894), - пишет Йэн Оланд в своей заметке для вашингтонского сайта Russian Machine Never Breaks.