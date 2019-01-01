Кайшева выиграла женский спринт на «Ижевской винтовке»

Упьяна Кайшева стала первой по итогам женского спринта на «Ижевской винтовке». Онапреодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты и 1,7 секунды. При этом она прошла спринт без штрафных кругов.