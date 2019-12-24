Алена Косторная все же выступит на чемпионате России

Три ведущих фигуристки группы Этери Тутберидзе – Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова – прилетели в Красноярск, где состоится чемпионат России. Об этом сообщает ТАСС.