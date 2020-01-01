«Есть ли что-то, чего не умеет делать Ови?» - американцы о попробовавшем себя в роли шеф-повара японского ресторана Овечкине

В прошлое воскресенье «Вашингтон Кэпиталз» установили рекорд клуба, когда в последнюю минуту третьего периода отыграли двухголевой дефицит и одержали впоследствии победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:4 (ОТ).