НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемФанаты ЦСКА присоединятся к акции протеста и покинут трибуныТренер упавшей с высоты гимнастки назвала виновных и заявила о шантажеВидео тренировки Оверима и Розенструйка перед боем на UFC on ESPN 7Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком БрубейкеромЗаводящий «Спартака»: Дзюба поступил лицемерно, если бы он извинился – его бы понялиФанаты ЦСКА присоединятся к акции протеста и покинут трибуныФанаты ЦСКА присоединятся к акции протеста, которая проходит среди активных групп поддержки в матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Чемпионат".рекламаРоссиянка Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катаниюСпортсменка побила свой же ранее установленный рекорд, получив от судей 85,45 балла.Главный тренер «Локомотива» опроверг слухи о своей отставкеГлавный тренер «Локомотива» опроверг слухи о своей отставке Юрий Сёмин сказал изданию «Подъём», что не видит основания для ухода с поста. «Я не помню, чтобы я это делал. Я удивлён.«Краснодар» — ЦСКА: котировки букмекеров на матч Российской Премьер-Лиги7 декабря «Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет на домашнем стадионе «быков» и начнется в 16:30. Букмекеры оценили шансы соперников в предстоящей игре.Реванш Руис-Джошуа, Поветкин-Хантер: Результат взвешивания (видео)Энди Руис и Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания. В рамках этого же вечера Александр Поветкин проведет отборочный бой по версии WBA с Майклом Хантером. Прямой эфир: 1tv.ru ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА ВИДЕО«Вашингтон» победил «Анахайм», у Кузнецова — гол«Вашингтон» со счетом 3:2 в гостях победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов— : —ОренбургНачало в 06:00Чемпионат РоссииКраснодар— : —ЦСКАНачало в 08:30Чемпионат РоссииАхмат— : —УфаНачало в 11:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —ЛиверпульНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииРеал— : —ЭспаньолНачало в 07:00Чемпионат ИспанииГранада— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаСтал известен состав на мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде, Гараничев — в запасеСтал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафетную гонку в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из СШАГруппа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской антидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.рекламаВидео: Хоккеист нокаутировал вратаря ударом по головеВ рамках хоккейного матча, в котором друг с другом столкнулись «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз», между игроками произошла небольшая потасовка, приведшая к двум штрафам.