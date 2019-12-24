Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита " и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом России в 2019 году по версии Российского футбольного союза и газеты "Спорт Экспресс ". Об этом сообщается на сайте РФС.