НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГлушаков назвал Федуна «святым человеком»Федерация бокса России на полтора года дисквалифицировала двух судей боя Кудряшов — ПейсарОвечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выездеВладимир Драчев: «Решение WADA строится только на показаниях Родченкова. Все остальное не рассматривается априори»Василий Ломаченко: «Я рассчитывал на победу Комми в бою с Лопесом»Глушаков назвал Федуна «святым человеком»Экс-капитан ФК «Спартак», теперь выступающий в составе грозненского «Ахмата», Денис Глушаков назвал владельца московского клуба Леонида Федуна «святым человеком».реклама«Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме «зеленого дерби»Уфимский "Салават Юлаев" одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Браса".Расписание «Ижевской винтовки»С 26 по 29 декабря в Ижевске состоится этап Кубка России по биатлону. Индивидуальные гонки пройдут в рамках чемпионата России.Российский хоккеист Кучеров набрал более 500 очков в НХЛРоссийский нападающий Никита Кучеров набрал более 500 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Александр Емельяненко – о скандалах, подарках Кадырова и суде. ЭКСКЛЮЗИВОн известен как один из лучших в мире бойцов смешанных единоборств. Многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо.Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 годаНападающий "Зенита " и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом России в 2019 году по версии Российского футбольного союза и газеты "Спорт Экспресс ". Об этом сообщается на сайте РФС.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболреклама«Спартак» стал лучшим российским клубом за всю историю Лиги чемпионовСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг команд, выступавших в Лиге чемпионов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в турнире начислялось 2 очка, за ничью — одно очко.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Тихонов жестко раскритиковал Губерниева за «шоуменство»Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посоветовал спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву вести реалити-шоу, а не биатлон.реклама