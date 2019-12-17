Драчев: Миронова и Логинов отработали спринт на сто процентов

Светлана Миронова и Александр Логинов отработали свои спринтерские гонки на этапе Кубка мира на сто процентов, заявил РИА Новости глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.