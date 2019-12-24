Александр Емельяненко рассказал, что подарил Кадырову в ответ на две машины марки Mercedes

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что глава Чеченской республики в разное время подарил ему две машины марки Mercedes, а также поведал, что он подарил в ответ.