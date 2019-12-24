НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезонаФедор Емельяненко заявил, что брат для него «мертв»Россиянки уступили Канаде в овертайме на МЧМ-2020Вячеслав Екимов: были прения по процедуре иска в CASГлавная звезда Чехии Якуб Лауко получил травму в матче с Россией на МЧМ«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезонаФутболист московского "Спартака" Александр Руденко продолжит карьеру в столичном "Торпедо" на правах аренды, сообщается на сайте "Спартака".реклама«Готовь перчатки, Рамзан!»: Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бойВидеообращение к своему противнику спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед. Экспертный прогноз матча АПЛВ четверг, 26 декабря, в 20:30 (МСК) в рамках 19-го тура АПЛ состоится матч между футбольными клубами Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед. Игра пройдет в Манчестере на поле стдаиона «Олд Траффорд».«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате РоссииПолный семитысячный зал. Прямые видеотрансляции на Японию, Северную Америку и весь мир. С лучшими комментаторами на всех основных языках.Кайшева завоевала золото Кубка России на «Ижевской винтовке»Удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на 15 км в рамках Кубка России.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер0 : 0ЛиверпульИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииРединг0 : 0Куинз Парк РейнджерсИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаЧемпионат России по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа. Прямая трансляцияСегодня, 26 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске мужчины представят короткие программы. Начало запланировано на 10:00 по московскому времени.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Навка: Загитова — лучик света, который озарил залОлимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка после предпоказа мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств» поделилась впечатлениями от шоу.рекламаВ Калининграде приступили к подготовке арены для игр ЦСКАК матчу Евролиги во дворце спорта «Янтарный» приступили к монтажу оборудования Две фуры с необходимыми конструкциями прибыли в Калининградскую область ночью, сообщает kaskad.tv.Воспользовались ошибкой. «Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России«Зенит-Казань» в шестой раз подряд вышел в финал Кубка России.