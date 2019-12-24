ЦСКА не рад, что уехал в Калининград. Но на самом деле это круто — сейчас всё объясним

В самый западный российский регион приехал «Милан» Этторе Мессины и Серхио Родригеса. «Матч ТВ» покажет все с 19:15 по Москве. Этот день наступил.