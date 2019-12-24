Егор Титов: «Лестер» будет играть с «Ливерпулем» наглее, чем с «Сити»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» - «Ливерпуль» в 19-м туре АПЛ. - «Ливерпуль» возвращается из Азии, где участвовал в клубном чемпионате мира.