НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВалерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»Сестра Харламова: после гибели Валеры разочаровал только Тихонов«Барселона» назвала имя нового главного тренера клубаГлавный везунчик нового «Дакара»: спрыгнул с дюны, cделал сальто через капот, встал на колеса и поехал дальше«Трактор» в южноуральском дерби обыграл «Металлург»Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе. — Душил ли Карпин Дзюбу? И душил ли?рекламаОвечкин прокомментировал скорое попадание в «десятку» лучших снайперов НХЛСегодня Александр Овечкин отметился голевым «дублем» в матче против «Харрикейнз» и обогнал в списке лучших снайперов финна Теэму Селянне.Президент «Барселоны» Бартомеу в разговоре с Вальверде опроверг слухи о возможном назначении ХавиИспанским СМИ удалось узнать подробности отставки Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны».«Салават Юлаев» остается самой веселой командой в КХЛУфимцы могут как обыграть любого, так и не попасть в плей-офф Вслед за довольно успешной на результаты осенью зимой подопечные Николая Цулыгина пошли на откровенный спад.Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиковkamazmaster.ru Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Амур» в ХабаровскеВ очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" уступил казанскому "Ак Барсу".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио2 : 0КремонезеИдёт 1-й таймКубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаКайсериспор0 : 0ФенербахчеИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаСборная России проиграла команде Исландии во втором матче на чемпионате Европы по гандболуТАСС, 13 января. Российские гандболисты проиграли во втором матче группового раунда чемпионата Европы, уступив сборной Исландии со счетом 23:34. Встреча прошла в шведском Мальмё.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир Баффало — Вегас Яндекс.Эфир 02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Маршан проехал мимо шайбы, исполняя решающий буллит. ВидеоВ очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз».рекламаТихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутацииЧетырехкратный Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева мошенником. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на специалиста.