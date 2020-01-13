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Карпин рассказал о главном раздолбае, с которым играл в одной командеГлавный тренер «Ростова» Валерия Карпин стал гостем программы «КраСава» на ютубе, рассказав о самом раздолбае, с которым ему доводилось играть в одной команде. «Хави Де Педро. Покурить мог.