Деньги для «Спартака» теперь важнее очков? Странная история с Ларссоном

Травма, которая может иметь последствия. В понедельник официальный сайт «Спартака» опубликовал информационное сообщение о том, что команда отправилась на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.