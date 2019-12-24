Игнатов назвал сюрпризом своё попадание в тройку лучших в короткой программе на ЧР

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свою победу в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. «Попадание в тройку — сюрприз, но это лишь короткая программа.