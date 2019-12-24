«Все на хоккей!»: готовимся к матчу Россия - Чехия молодежного ЧМ

Денис Казанский, Сергей Голубович и Станислав Ярушин в прямом эфире обсудили старт молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 в Чехии и грядущий матч сборной России против хозяев турнира на групповом этапе, а также вспомнили последнее «золото» россиян в 2011 году.