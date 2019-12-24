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«Все на хоккей!»: готовимся к матчу Россия - Чехия молодежного ЧМ

Денис Казанский, Сергей Голубович и Станислав Ярушин в прямом эфире обсудили старт молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 в Чехии и грядущий матч сборной России против хозяев турнира на групповом этапе, а также вспомнили последнее «золото» россиян в 2011 году.
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НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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