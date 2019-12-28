Звезды мирового биатлона, 40-тысячная арена и много снега... Зарядись новогодним настроением на Sportbox.ru!

У биатлонных болельщиков тоже есть свои рождественские традиции. Подготовка к Новому году и встреча первых гостей неизменно сопровождаются просмотром шоу-гонки на стадионе в Гельзенкирхене.