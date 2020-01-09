WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.