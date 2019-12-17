Терри и тренер «Астон Виллы» зашли в раздевалку «Ливерпуля», чтобы подбодрить молодых игроков

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит и его помощник Джон Терри проявили уважение к игрокам «Ливерпуля» после матча в 1/4 финала Кубка лиги (5:0). Смит и Терри сразу после игры отправились в раздевалку мерсисайдской команды, которая играла вторым составом, и подбодрили молодых футболистов.