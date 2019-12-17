🥈Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, Йоханнес Бо выиграл

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Россиянин Александр Логинов стал вторым.