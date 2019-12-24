Лыжники Ретивых, Большунов и Краснов прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Планице

На четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) закончилась квалификация спринта свободным стилем у мужчин. Первым стал француз Люка Шанава (2.10,91).