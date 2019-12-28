«Дзюба — лучший футболист России. У других просто нет шансов к нему приблизиться». Говорим с Егором Замулой

Обозреватель «Матч ТВ» беседует с защитником сборной России Егором Замулой, который сделал дубль в игре с чехами (3:4) на молодежном чемпионате мира по хоккею.