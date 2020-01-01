«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Суперкубка Испании

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:1 — обзор матча, Овечкин оформил дубль

А ещё он догнал Селянне и стал 11-м снайпером в истории НХЛ. Один гол в пяти матчах — явно не лучший показатель для Александра Овечкина.