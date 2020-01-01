«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Суперкубка Испании

«Движение шайбы – настолько красивое, насколько его можно себе представить» - RMNB о голе Кузнецова в матче с «Каролиной»

Забив во втором периоде поединка против «Харрикейнз» при игре в большинстве, Евгений Кузнецов имеет теперь на счету четыре гола в последних трех матчах.