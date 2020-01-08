«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Суперкубка Испании

Журналист Сергей Егоров: «Бакаев подписал пятилетний контракт с „Рубином“»

Журналист Сергей Егоров заявил о соглашении между «Рубином» и полузащитником «Спартака» Солтмурадом Бакаевым. По его данным, контракт между сторонами подписан сроком на пять лет.