ПБК ЦСКА с «Миланом» и «Панатинаикосом» сыграет в Калининграде

Важные матчи против «Милана» и «Панатинаикоса» «армейцы» проведут в самом западном регионе России. Матч Евролиги ЦСКА – «Црвена Звезда» стал последним домашним в 2019 году.