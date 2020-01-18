«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

«Манчестер Сити» После 22 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге команда из Манчестера находится на втором месте с 47 баллами. От первой строчки ее отделяют 14 пунктов.