СМИ: «Зенит» подпишет лучшего полузащитника Казахстана Исламхана

Исламхан может присоединиться к «Зениту» уже на сборах в Катаре и сыграть в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 25 января.