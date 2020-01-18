Сикорский: Почему, когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало столь бурную реакцию

Уже бывший форвард "Агробизнеса" Игорь Сикорский прокомментировал разрыв клубом контракта в одностороннем порядке после того, как игрок опубликовал в соцсетях фото со своего отдыха в России на фоне герба страны.