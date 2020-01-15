Стало известно, сколько Конор Макгрегор получит за бой против Дональда Серроне

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор за свое возвращение в октагон получит 5 млн. долларов США, об этом сообщает «Чемпионат». Его противник, американец Дональд Серроне, заработает 2 млн. долларов.