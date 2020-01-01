«Интер» объявил о подписании контракта с Янгом

«Интер» объявил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга. Соглашение миланского клуба с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на один год.